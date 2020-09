C’è un caso Covid: lo conferma la sindaca Alessandra Corongiu

L’Ats ha comunicato l’esito del tampone in municipio

Di: Alessandro Congia

C’è un caso di Coronavirus anche nella comunità di Pimentel: "Vi informiamo che, in via ufficiale, l'Ats ci ha comunicato un caso di positività al Covid-19 di un nostro compaesano. La persona è seguita dalle strutture sanitarie e autorità competenti - scrive la sindaca - che ricorda "a tutti i concittadini la massima collaborazione nel rispetto delle regole fondamentali che prevedono: l'utilizzo della mascherina nei locali pubblici e in presenza di assembramenti, il distanziamento personale e lavarsi spesso le mani. Tutti noi siamo chiamati ad aumentare il senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Al nostro compaesano l'augurio di una pronta guarigione".

Così la sindaca di Pimentel, Alessandra Corongiu, sulla pagina istituzionale del Comune (Facebook).