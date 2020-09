Covid, controlli della Polizia Municipale: gestori dei locali rispettosi delle norme, inflitta una sola multa

Sono proseguiti, come di consueto, i sopralluoghi degli agenti del Comando di Cagliari sul rispetto delle norme del Dpcm, delle regole su distanziamento e uso dei dpi

Di: Alessandro Congia

Sono proseguiti i controlli della Polizia Locale nei quartieri della cosiddetta "movida" cittadina. I servizi di controllo delle zone maggiormente frequentate hanno visto il potenziamento della presenza del personale nel quartiere Marina, nella piazza Yenne e nell'area pedonale del Corso Vittorio Emanuele e nelle vie Manno e Garibaldi dove sono stati effettuati specifici controlli sul rispetto delle norme anti Covid sul distanziamento e sull'uso delle mascherine, sul rispetto dell'ordinanza 33 che limita la vendita di bevande alcoliche, sul rispetto delle concessioni del suolo pubblico, sul divieto di produrre rumori molesti e sul contenimento dell'inquinamento acustico, di imbrattamento del suolo.

La presenza costante delle donne e degli uomini della Polizia Locale ha contribuito al rispetto delle prescrizioni di legge tanto che, a parte le diverse sanzioni elevate per soste irregolari nei dintorni e nelle aree pedonali, è stata elevata una sola sanzione ad un esercizio di somministrazione di bevande che, in violazione all'ordinanza del Sindaco, la n° 33/2020, in orario non consentito vendeva per asporto bevande alcoliche; per lui è scattata la sanzione amministrativa di 500 euro e la comunicazione al Servizio comunale competente per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione amministrativa.