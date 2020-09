Ancora Covid nell'Oristanese: contagi a Cuglieri e Bonarcado

La provincia di Oristano alle prese con l'emergenza sanitaria

Di: Redazione Sardegna Live, Cuglieri (Wikipedia)

Non si placa l'emergenza sanitaria nell'Oristanese. Una signora ultranovantenne di Cuglieri è risultata positiva nei giorni scorsi dopo essere stata ricoverata per una pancreatite. Anche a Bonarcado è stato contagiato dal virus il titolare di un panificio che ha il laboratorio anche a Narbolia. Tampone per familiari e dipendenti della ditta, chiusa momentaneamente. Sono tutti in quarantena preventiva, mentre l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari.

Attivati nei due paesi i protocolli anti-Covid. "Invito tutti i cittadini a mantenere la calma e a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni anti-Covid19 nazionali e regionali, in particolare il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e l'igiene delle mani", ha detto Franco Pinna, primo cittadino di Bonarcado.

Nella vicina Narbolia il sindaco Gian Giuseppe Vargiu ha fatto effettuare i test sierologici agli alunni delle scuole primarie e secondarie e i tamponi ai dipendenti e amministratori comunali.