Tutti negativi i nuovi tamponi eseguiti a Dolianova

I test effettuati dopo che in paese si erano registrati quattro positivi

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno dato tutti esito negativo i tredici tamponi effettuati a Dolianova dopo i quattro di positività registratisi in paese nei giorni scorsi. A comunicarlo è il Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna dell'Ats.

"È un'ottima notizia - ha detto il sindaco Ivan Piras -, un dato che però non ci deve assolutamente far pensare che si possa abbassare la guardia, ma al contrario è necessario mantenere comportamenti prudenti e rispettare tutte le norme del distanziamento sociale indispensabili per tenere lontano il virus".

Lo stesso primo cittadino ha preventivamente effettuato il tampone, con esito negativo.