Terribile incidente alle porte di Ovodda: centauro in gravi condizioni

L’uomo è finito contro il guardrail e poi in un burrone. Sul posto l’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente nel primo pomeriggio sulla Strada provinciale 128, alle porte di Ovodda. Un turista tedesco è finito con la propria moto di grossa cilindrata prima contro il guardrail poi in un burrone.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono. Da subito le condizioni del centauro sono risultate gravissime con traumi vari che hanno reso difficile l’opera di stabilizzazione a cura del personale sanitario. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto ad assistere il personale sanitario e a mettere in sicurezza lo scenario. Il turista è stato poi portato con l’elisoccorso in condizione gravissime in ospedale. Sul posto anche due ambulanze del 118 di Fonni e Sorgono e i carabinieri di Ovodda.