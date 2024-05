Incendio vicino alla strada, chiusa al traffico la Statale 129 a Silanus

Sul posto Vigili del fuoco, squadre Anas e forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Chiuso temporaneamente al traffico un tratto della statale 129 "Trasversale Sarda", in entrambe le direzioni, all’altezza di Silanus a causa di un incendio a bordo strada.

Sono state predisposte deviazioni in loco. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per procedere alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile.