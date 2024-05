Dodici lavoratori in nero, night chiuso a Oristano

Controlli dell'Ispettorato anche a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

In dodici lavoravano in un night, tutti senza contratto e sprovvisti di qualsiasi copertura assicurativa. A scoprirlo sono stati i funzionari dell'Ispettorato d'area metropolitana di Cagliari-Oristano in un locale di Oristano, che è stato chiuso provvisoriamente.

Il locale è stato controllato nel fine settimana insieme ad altri esercizi pubblici di Cagliari. Nel night club sono risultati in nero banconieri, addetti alla sicurezza e figuranti di sala. Tra questi anche quattro extracomunitari sui quali sono in corso verifiche sulla regolarità dei permessi di soggiorno.

"A carico dei titolari del night - spiega l'Ispettorato - è stata adottata la sospensione nella versione maggiorata, per l'occupazione in nero di più di 5 lavoratori, cui seguiranno 14 maxi-sanzioni, con applicazione di altrettante violazioni amministrative per un totale di oltre 50.000 euro". Sospensione delle attività per la presenza di un lavoratore in nero anche in alcuni locali di Cagliari controllati nel week end.