Olbia. Arrestato un uomo per omicidio e tentato omicidio. Era ricercato da un anno

La notizia che l’uomo si trovasse sull’Isola aveva fatto scattare le ricerche della Polizia in Provincia, concentratesi poi nel territorio gallurese

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha proceduto all’arresto di un uomo di origine brasiliana, ricercato da circa un anno, responsabile dei reati di omicidio e tentato omicidio.

Nello specifico, gli operatori della Mobile, coordinati dal Dirigente Dr. Michele Mecca e coadiuvati da quelli del Commissariato di P.S. Di Olbia, hanno avviato le ricerche di un uomo che, nel proprio paese di origine è indagato per aver sparato alla ex compagna incinta con una pistola, provocandole gravissime ferite e la morte del feto. Si era dunque dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce e nei suoi confronti l’Autoritá Giudiziaria brasiliana aveva emesso un Ordine di Cattura Internazionale.

La notizia che l’uomo si trovasse sull’Isola, ha spiegato la Polizia, ha fatto scattare le ricerche in Provincia, concentratesi poi nel territorio gallurese in quanto, fin dai primi accertamenti, gli inquirenti hanno scoperto che il ricercato si trovava nella città di Olbia e che lì dimorasse. Nel corso delle indagini, come riferito sempre dalla Polizia, è stato successivamente appurato che l’uomo si era spostato in un’abitazione ubicata nell’agro tra la città di Olbia e Budoni, verosimilmente nell’intento di evitare contatti con le forze dell’ordine e quindi la cattura.

Pertanto, a seguito di appostamenti e accertamenti specifici è scattato il blitz, con il rinvenimento del ricercato nell’abitato di Agrustos. Fermato, l’uomo è stato dapprima accompagnato presso gli uffici di Polizia per gli adempimenti di rito e successivamente presso il carcere di Bancali, a disposizione dell’A.G.