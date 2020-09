Covid. A Nurri violano la quarantena precauzionale: sanzionati dai Carabinieri

Sono 34 i casi attualmente positivi come riferito dal sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

Continua senza sosta l’azione di controllo e vigilanza dei Carabinieri della Compagnia di Isili sul rispetto dei divieti e delle restrizioni imposte dalla normativa per il contenimento dell’emergenza Covid19. A Nurri, il paese più interessato dalla problematica, sono 34 i casi attualmente positivi come riferito dal sindaco, i militari della locale Stazione hanno contestato a due residenti la violazione della quarantena precauzionale, imposta dall’autorità sanitaria a seguito dei contatti stretti avuti con casi confermati di soggetti positivi.

Contravvenendo agli obblighi di permanere in isolamento e osservazione quali soggetti potenzialmente infetti, i due giovani sono stati infatti sorpresi per le vie dell’abitato senza alcuna giustificazione. Il loro comportamento illecito è stato sanzionato amministrativamente ai sensi del Decreto legge nr. 33/2020 convertito in legge n. 74 del 14 luglio 2020.