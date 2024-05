Incidente a Sinnai, scooter contro un suv: grave un 18enne

Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Paura per un ragazzo di 18 anni trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il giovane è finito con lo scooter contro un suv. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando l'incrocio di via Dei Mille a Sinnai quando, per cause non accertate, si è scontrato contro il grosso veicolo. L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi e un'ambulanza del 118.

A Sinnai è anche arrivato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito al Brotzu dove è stato ricoverato per una frattura al femore e una sospetta commozione cerebrale.