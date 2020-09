Cagliari. Auto prende in pieno cartelli stradali che finiscono contro un’altra vettura

La conducente invece di fermarsi fugge. Nel giro di poche ore la polizia locale ha rintracciato il mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo una meticolosa attività di ricerca, la Polizia Locale ha rintracciato il veicolo che ieri sera ha provocato un incidente e grande paura in via Cadello.

Come riferito dagli agenti, una Fiat 600 Bianca, dopo aver divelto a grande velocità la segnaletica verticale presente sullo spartitraffico triangolare nella rotatoria di via Cadello, non si è fermata: si è data fuga velocemente facendo poi perdere le tracce.

Ma dalla violenza dell'urto, i cartelli sono finiti su una Citroen C1, condotta da una ragazza cagliaritana di 20 anni che in quel momento passava in direzione opposta, provocando alcuni danni sulla carrozzeria.

La giovane, che ha vissuto dei momenti di grande paura è stata anche soccorsa da un'ambulanza del 118.

Intanto, la Polizia Locale ha iniziato la ricerca della vettura-pirata visionando anche le telecamere disseminate nel percorso indicato dai testimoni che hanno fornito utili indicazioni agli agenti intervenuti.

Il veicolo è stato rinvenuto nella stessa tarda serata di ieri: era parcheggiata in una strada del quartiere San Michele. Ma questa mattina la conducente della Fiat 600, una cagliaritana di 38 anni, si è presentata spontaneamente negli uffici della Municipale assumendosi le proprie responsabilità. È stata sanzionata sia per la fuga che per il danneggiamento.