Stop alle rinnovabili in Sardegna, il ddl in esame in commissione

L'esame del disegno di legge dell'esecutivo sulle rinnovabili in Sardegna comincia domani

Di: Redazione Sardegna Live

L' esame del disegno di legge dell'esecutivo sulla sospensione per 18 mesi della realizzazione degli impianti da energia rinnovabile in Sardegna comincia domani, con la ripresa in Consiglio regionale del lavoro delle commissioni , alla presenza anche di cinque assessori della giunta di Alessandra Todde.

Alle 10 sono convocate in seduta congiunta la Quarta (Governo del territorio e Ambiente) e la Quinta (Attività produttive) per avviare proprio l'esame del ddl 15 'Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali' : in programma le audizioni degli assessori dell'Ambiente, Rosanna Laconi, dell'Industria, Emanuele Cani, degli Enti Locali, Francesco Spanedda, e dell'Agricoltura, Gianfranco Satta.

Audizione anche per l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, dopo le polemiche sul reclutamento di specializzandi dalla pensiola per sanare la grave carenza di medici di base in Sardegna. e dopo l'incontro con i consiglieri di maggioranza della commissione. L'assessore è stato convocato alle 16 dalla presidente del parlamentino, Carla Fundoni (Pd), per riferire sullo stato del servizio sanitario regionale.