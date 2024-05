Incidente mortale a Bottida: anche la moglie della vittima non ce l’ha fatta

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, la donna è morta qualche ora dopo

Di: Redazione Sardegna Live

È da aggiornare purtroppo il bilancio del terribile incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla Strada Provinciale 10, vicino a Bottida. Perché anche la donna rimasta coinvolta non ce l’ha fatta.

Carla Pisani, 75enne di Siena, era rimasta gravemente ferita dopo la caduta in moto in cui aveva perso la vita il marito, Vittorio Mariotti, 77 anni, che guidava il mezzo. La donna era stata ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è morta qualche ora dopo, ma la notizia si è appresa solo oggi.

La coppia faceva parte di un gruppo di motociclisti che stava facendo un giro turistico nel nord Sardegna. Sabato pomeriggio, intorno alle 16.30, mentre percorrevano la strada provinciale 10, vicino a Bottida, l'uomo ha perso il controllo dello scooter T-Max, finendo sull'asfalto. Il 77enne è morto sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. La moglie invece era stata trasportata a Sassari. Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno sentito anche le versioni dei testimoni, la caduta sarebbe da attribuire o a un malore o a un colpo di sonno del conducente.