Birori. Si ribalta con l’auto, turista trasportata in ospedale

La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Una turista tedesca è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 13, sulla Statale 129 all’altezza del bivio per Birori.

Per circostanze ancora da chiarire, l’auto guidata dalla donna si è capovolta. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Macomer che ha lavorato per estrarre la conducente dell'abitacolo e consegnarla alle cure del 118, trasportata in codice rosso per politrauma all'ospedale di Sassari. Sul posto anche carabinieri, polizia e personale dell’Anas.