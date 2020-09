Covid, Festa di San Gemiliano. L’annuncio di Paola Secci: “Niente riti civili”

Sarà una festa solo religiosa: “Santu Millanu gloriosu arrici s'amori de su coru nostru, anche questo passerà e torneremo a far festa insieme”

Di: Alessandro Congia

L’annuncio, come era prevedibile, doveva solo essere ufficializzato, ma già da qualche settimana correva voce negli uffici del palazzo municipale di via Scipione. Oggi è Paola Secci, sindaca di Sestu, a comunicare ai cittadini la decisione (sofferta), ma volutamente presa per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone da un eventuale diffusione del famigerato Covid-19.

“La pandemia da Coronavirus rimarrà scolpita nelle nostre vite e nella storia contemporanea e cambierà per un lungo tempo le nostre abitudini. Nelle scorse settimane – dice Paola Secci - si sono svolti degli incontri in sede Prefettizia, col fondamentale contributo del Comitato per l'ordine pubblico e sicurezza, finalizzati a verificare la possibilità di svolgimento degli eventi legate alle festività, previste nelle nostre comunità, alla luce delle vigenti norme di contrasto al Covid 19”. Altrettanti confronti si sono avuti coi comitati organizzatori e con i parroci per approfondire tutte le necessarie valutazioni, nessuna esclusa. Come prevedibile, nostro malgrado – aggiunge la sindaca - si è preso atto che anche per la Festa di San Gemiliano, non sussistono le condizioni minime di sicurezza, nel rigoroso rispetto delle norme di contrasto al contagio del virus, prime tra tutte il distanziamento sociale e il divieto di assembramento. Di conseguenza, vista anche l'incertezza legata all'evoluzione in crescita dei contagi, non è stato programmato, alcun evento civile. Con grande sforzo ed impegno, sia di tutte le Autorità civili e religiose interessate che degli organizzatori, ci sarà l' impegno per mantenere viva la tradizione religiosa, se pur secondo le modalità previste dai protocolli. Come detto una scelta sofferta ma obbligata. Siamo certi che questo gravoso sacrificio – prosegue Paola Secci - sarà utile per superare questa emergenza e ripartire quanto prima più forti e determinati nel riappropriarci della nostra vita e delle tradizioni che rappresentano la nostra comunità. Santu Millanu gloriosu arrici s'amori de su coru nostru. Anche questo passerà e torneremo a far festa insieme”.