Auto finisce fuori strada sulla Provinciale 115, quattro persone soccorse dai Vigili del Fuoco

La Fiat 500L si è ribaltata

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 8:10 i Vigili del Fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Provinciale 115, nei pressi della zona industriale del paese, per un incidente stradale. Una Fiat 500L con 4 persone a bordo è uscita di strada per cause ancora da chiarire.

Tre persone, una delle quali uscita grazie al lavoro della squadra operativa, sono state trasportate dal 118 in ospedale per accertamenti. Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura attraverso l'utilizzo del verricello. Sul posto anche la Polizia Municipale di Arzachena per i rilievi di legge