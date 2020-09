Incastrato dalle telecamere mentre ruba un’auto dal parcheggio dell’aeroporto: denunciato

Analizzati i frame video: gli agenti della PolAria lo hanno identificato

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della Provincia. Mercoledì sera personale di una società di autonoleggio sita presso l’Aeroporto di Elmas ha segnalato agli Agenti della Polizia di Frontiera Aerea il furto di una delle loro autovetture, avvenuto molto probabilmente in mattinata.

Gli agenti, immediatamente, hanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza del parcheggio, scoprendo che, durante le prime ore del mattino, un uomo è entrato, ha forzato la cassetta contenente le chiavi dei mezzi e dopo averne prelevato un mazzo si è diretto verso l’autovettura corrispondente per poi partire a gran velocità. I poliziotti della Polaria hanno così deciso di tenere sotto controllo l’autonoleggio e ieri notte hanno notato una persona perfettamente corrispondente all’uomo che nella giornata precedente aveva effettuato il furto. Bloccato immediatamente, il soggetto è stato identificato per un 47enne ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi reati contro il patrimonio, nonché gravato dall’avviso orale del Questore e il divieto di ritorno nei comuni della Città Metropolitana di Cagliari per tre anni.

Ad un primo controllo il 47enne è stato trovato in possesso di una chiave con una targhetta attaccata riportante la scritta “Fiat Panda” e la targa del mezzo, perfettamente corrispondente con quella asportata dalla cassetta. L’autovettura rubata è stata trovata parcheggiata presso la stazione ferroviaria di Elmas, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero per furto.