C’è un nuovo caso Covid anche a Serramanna: lo annuncia il sindaco Sergio Murgia

“La persona coinvolta non è residente a Serramanna, ma sta trascorrendo l periodo di quarantena nel nostro territorio”

Di: Alessandro Congia

“Si informa la cittadinanza che l’Azienda Tutela Salute Ats Sardegna ha comunicato un nuovo caso di contagio da Covid-19 nel territorio serramannese. Si precisa che la persona coinvolta non è residente a Serramanna, ma attualmente sta trascorrendo il periodo di quarantena nel nostro Comune come previsto dalle Autorità sanitarie. Sono stati attivati tutti i protocolli previsti e la situazione è costantemente monitorata dalle Autorità preposte. Ricordiamo che l’emergenza non è finita e raccomandiamo la massima attenzione ed invitiamo pertanto tutta la Comunità serramannese a perseverare nel rigoroso rispetto delle misure anti-contagio, disposte dalle autorità nazionali, regionali e locali, con coscienza, responsabilità e senza allarmismi”.

E’ il sindaco Sergio Murgia ad annunciare il nuovo caso di contagio al virus, con le raccomandazioni sull’osservanza scrupolosa delle prescrizioni per evitare il diffondersi del virus.