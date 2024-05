Spavento a Poltu Quatu: auto finisce in un dirupo

A bordo dell'auto finita fuori strada sulla provinciale 59 due persone

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno all'una del mattino i Vigili del Fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 59, nei pressi di Poltu Quatu, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'auto è uscita di strada, finendo in un dirupo oltre la scarpata. Due gli occupanti, che sono riusciti ad abbandonare il mezzo per poi essere presi in carico dal personale del 118.

La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri.