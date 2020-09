A Olbia si contano 69 positivi

Le parole del sindaco Settimo Nizzi in conferenza stampa

Di: Redazione Sardegna Live

A Olbia sono 69 le persone positive al Covid-19. A confermarlo è il sindaco Settimo Nizzi, che ha parlato oggi in conferenza stampa.

"C'è stato un buco di qualche giorno nella comunicazione - spiega il primo cittadino gallurese - e ho inviato una nota all'Ats perché abbiamo assoluta necessità di avere tempestivamente i dati per mettere in campo tutte le misure di controllo".

I dati forniti, aggiornati al 1° settembre, fotografano la situazione in città per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi. Per un bambino positivo si è reso necessario il ricovero per altri motivi di salute. "La stragrande maggioranza è costituita da turisti. I residenti non superano il 15 per cento del totale", riferisce Nizzi.

L'esponente di Forza Italia spinge perché vengano ripristinate il prima possibile le attività esterne del Mater Olbia, fra cui i tamponi.