Olmedo è nuovamente Covid free

E' guarita la ragazza che aveva contratto il virus

Di: Redazione Sardegna Live

Il paese di Olmedo è di nuovo Covid free. E' guarita la ragazza che dopo aver contratto il virus era asintomatica e in isolamento presso la propria abitazione. Oggi il risultato del secondo tampone, che ha dato esito negativo.

"Un'ottima notizia - commenta il sindaco Toni Faedda - Sono contento per lei e la famiglia. Invito però i cittadini al rispetto delle regole e a non abbassare la guardia. Come abbiamo visto in queste settimane il Covid non è ancora sconfitto".

Nel paese dell'entroterra algherese, nei mesi scorsi, si erano registrati già 3 casi di Covid-19.