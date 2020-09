A Budoni test sierologici gratuiti per studenti e personale scolastico

In totale saranno coinvolte 500 persone. Porcheddu (sindaco): "Fotografia affidabile della diffusione del Covid tra i nostri figli"

Di: Giammaria Lavena

A pochi giorni dal rientro fra i banchi di scuola il Comune di Budoni ha deciso di avviare una campagna screening anti-Covid gratuita, nella quale saranno coinvolte cinquecento persone tra studenti e personale scolastico di tutti gli istituti del paese, per favorire il rientro in classe in sicurezza. A lanciare l'iniziativa il sindaco Giuseppe Porcheddu, annunciando l'avvio dei test sierologici dalla prossima settimana nelle scuole di appartenenza.

Lo screening verrà eseguito in ordine alfabetico secondo un calendario che sarà pubblicato a breve nel sito del Comune e nelle bacheche dell'istituto comprensivo, mentre i test saranno processati entro 24 ore nel laboratorio del centro analisi mediche di via Garibaldi.

"Tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio e il personale scolastico - spiega il primo cittadino -, potranno recarsi presso la propria scuola ed effettuare in modo del tutto gratuito l'esame sierologico. Il test, sviluppato dall'Istituto Spallanzani di Roma, permetterà di verificare la presenza di una infezione ancora in corso oppure di una pregressa infezione. Grazie a questi esami avremo una fotografia affidabile della diffusione del Covid tra i nostri figli - conclude - e potremo intervenire in caso di eventuali risultati positivi".