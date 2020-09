Anche il sindaco Paolo Truzzu dona il sangue al Brotzu: “Gesto importante”

Il ringraziamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, Paolo Cannas

Di: Alessandro Congia

Questa mattina il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, si è recato al Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu per donare il sangue.

Per un piccolo impedimento di carattere personale il sindaco non ha potuto completare la donazione, ma il suo gesto rimane importante.

In un momento in cui in Sardegna si registra una significativa carenza di sangue, la donazione rimane l’unico strumento per superare questa criticità. Il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, Paolo Cannas ringrazia il primo cittadino e tutti i donatori che quotidianamente si recano presso il centro, situato all'interno del nosocomio cagliaritano.

Il centro trasfusionale del Brotzu è operativo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 al numero 070539347 si può prenotare l’appuntamento.