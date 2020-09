Barracellare, nuovi agenti e nuovo automezzo: “Buon lavoro al Capitano Albero Mele e ai nostri agenti”

In campo per sorvegliare il territorio e prevenire furti, reati contro il patrimonio, oltre agli altri compiti assegnati all’importante organismo

Di: Alessandro Congia

Si rafforza la Compagnia Barracellare di Arzachena con i nuovi componenti che hanno prestato giuramento ad agosto, Massimiliano Careddu, Corrado Carta e Giancarlo Fenu, e con l’automezzo inaugurato questa mattina acquistato grazie al contributo del Comune.

La Compagnia opera da 12 anni a tutela del territorio, dei cittadini e della fauna selvatica, impegnandosi in situazioni di emergenza, come allerte meteo, incendi, ma anche nel monitoraggio dell’agro e delle zone costiere o, ancora, a sostegno di chi è in difficoltà, come avvenuto nel periodo di lockdown da Covid-19. “Buon lavoro al capitano Alberto Mele e a tutti i barracelli” – è l’augurio del sindaco Roberto Ragnedda a nome dell’Amministrazione Comunale.