Due casi di positività a Buddusò. Il sindaco: “Non è necessario allarmarsi”

La comunicazione ai cittadini: “Settembre, per tradizione, a Buddusò è il mese dei festeggiamenti. Quest'anno non potrà esserlo, vista la criticità del momento. Evitiamo pertanto di renderci protagonisti nell'organizzare feste"

Di: Redazione Sardegna Live

Alla persona risultata positiva al virus a fine agosto, se ne aggiungono altre due.

“Vi comunico che è stato accertato che nel nostro territorio altri due concittadini sono risultati positivi al Covid 19 – ha comunicato il sindaco di Buddusò Antonio Satta -. Non è necessario allarmarsi. È invece estremamente importante alzare il livello di guardia e rispettare puntualmente le poche e precise regole che, ormai da mesi, si ribadiscono attraverso tutti i canali di informazione”.

“Faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi, cittadini e operatori deputati al controllo, per l'osservanza puntuale delle norme di contenimento della pandemia – ha voluto precisare il primo cittadino -. È fondamentale capire che non abbiamo altro modo per difenderci dal contagio se non quello di utilizzare la mascherina, rispettare la distanza interpersonale di un metro ed evitare qualsiasi forma di assembramento, pubblica e privata”.

Il sindaco Satta fa sapere inoltre che “in considerazione della peculiarità del nostro territorio, comunico che ricorrerò al potere contingibile e urgente, mediante l'emissione di apposita ordinanza, per prescrivere misure ulteriori rispetto a quelle contenute nei provvedimenti di rango nazionale e regionale, ritenute indispensabili per salvaguardare e tutelare la salute della mia cittadinanza”.

“Settembre, per tradizione, a Buddusò è il mese dei festeggiamenti. Quest'anno non potrà esserlo, vista la criticità del momento. Evitiamo pertanto di renderci protagonisti nell'organizzare feste, forme di intrattenimento, assembramenti, nemmeno in famiglia, né all'aperto, né al chiuso.

Considerata la velocità di diffusione del contagio, non vanifichiamo gli sforzi compiuti finora e non compromettiamo la imminente apertura delle scuole, mettendo a rischio la salute e l'incolumità delle fasce deboli della popolazione, bambini e anziani”, ha concluso.