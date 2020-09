San Giovanni Suergiu. Incidente tra due auto: conducente bloccato all'interno

E' successo questa mattina intorno alle 8:20

Di: Redazione Sardegna Live

Due auto, per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8:20 lungo la strada statale 126, nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu.

Uno dei due conducenti è rimasto bloccato all’interno della vettura: è stato liberato dalla trappola di lamiere dalla squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia, che hanno provveduto con le cesoie e il divaricatore del gruppo da taglio in dotazione alle attrezzature di soccorso a liberarlo.

Fortunatamente avrebbe riportato solamente lievi ferite. È stato preso in cura dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Per gli accertamenti, i rilievi di legge e la viabilità sono intervenuti i Carabinieri.