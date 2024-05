Lanusei. Addio ad Angelo Godani, decano dei fantini sardi

Un'intera vita in sella ai cavalli. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social

Di: Alessandra Leo, foto Facebook Angelo Godani

Si è spento all’età di 64 anni durante la serata di ieri, giovedì 23 maggio, Angelo Godani, decano dei fantini sardi, vincitore in tutti gli ippodromi d’Italia. Un’intera vita in sella ai cavalli.

Il fantino, classe 1960, attualmente viveva a Roma, ma era originario di Lanusei, di cui è sempre stato grande motivo di orgoglio.

Angelo è stato purtroppo sconfitto da un brutto male che lo aveva colpito tempo fa. Lo scorso 1° aprile aveva postato una foto su Facebook mentre si trovava ricoverato in ospedale, ricevendo oltre un centinaio di commenti di persone che lo incoraggiavano a non mollare e gli auguravano una buona guarigione.

Tra la serata di ieri e oggi il suo profilo Facebook è letteralmente inondato di messaggi di cordoglio, con tanto di video, foto che lo ritraggono in momenti di divertimento e mentre era in sella al suo cavallo, e canzoni in sottofondo che parlano di amicizia sincera.

“Ciao Angelo, riposa in pace, sarai sempre il migliore”, “Ora insegna agli angeli a montare un cavallo”, “Non ci sono parole, solo molta tristezza”, “Buon viaggio tra gli angeli”.