Nella valigia 2 chili di sabbia, sanzionato turista francese

La vacanza in Sardegna è terminata con l'amaro in bocca: fermato a Elmas per dei controlli, è stato trovato in possesso di una bottiglia piena di granelli di sabbia, e pesantemente multato

Di: Giammaria Lavena

Nell'aeroporto di Elmas un turista francese è stato sorpreso dagli uomini del Base navale di Cagliari con 2 chili di sabbia nascosti all'interno della valigia.

Nel corso dei controlli ai bagagli, è stata rinvenuta una bottiglia di plastica colma di granelli asportati dai litorali dell'Isola, in totale incuranza delle norme di tutela dell'ambiente naturale.

Immediata la contestazione e la relativa sanzione: l'uomo è tornato a casa con mille euro di multa e una lezione che scorderà difficilmente.

"Attraverso tali comportamenti - spiega il Corpo forestale - non solo si danneggia l'ambiente naturale, ma si compromette anche la fruizione sostenibile dei litorali ai fini del duraturo sviluppo turistico della Sardegna".