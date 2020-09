Topi d’auto scoperti dai poliziotti: in manette due giovani

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Scoperti a rubare su un’autovettura. Arrestati un 29enne e un 22enne pluripregiudicati. Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della Provincia.

Ieri notte, mentre un equipaggio della Squadra Volante (coordinato dal dottor Massimo Imbimbo), transitava in Viale Marconi, notava due ragazzi che con fare sospetto controllavano all’interno delle numerose autovetture lì parcheggiate.

I poliziotti, riconosciuti i due per Francesco Sois, 29enne, e Michael Carboni, 22enne, ben noti entrambi alle Forze di Polizia, hanno così aspettato una loro mossa, che non si è fatta attendere. Il Sois, con particolare destrezza, ha aperto una Volkswagen Station introducendosi all’interno, mentre il Carboni è rimasto all’esterno a fare da “palo”. Poco dopo i due richiudevano la macchina e si dileguavano verso Via Galvani con il bottino appena ricavato.

Immediatamente i poliziotti sono partiti all’inseguimento dei giovani, i quali invano si sono divisi per cercare di sfuggire al controllo. Inoltre il Sois ha tentato di nascondere la refurtiva sotto un’autovettura, che gli Agenti hanno prontamente recuperato: un tablet, un pc portatile e un I-Phone 6, per un ammontare di circa 1000 euro.

Sois e Carboni sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso tra loro e trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.