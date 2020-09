Covid, c’è un caso di contagio al virus. La sindaca Flavia Loche: “Usiamo il buonsenso collettivo, senza panico”

L’annuncio della prima cittadina di Tonara: “Le notizie che non si vorrebbero mai dare, usate le poche, semplici misure di sicurezza”

Di: Alessandro Congia

Un lungo ma efficace post della sindaca di Tonara, Flavia Loche, che annuncia, nella comunicazione ai suoi concittadini, un caso di contagio al Covid: “Telefonata ufficiale di qualche minuto fa da parte della Dirigente di Ats ci fa sapere che abbiamo un caso, nel nostro paese, di infezione da Covid-19. Ricordiamo che il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, deve sempre far fede, esclusivamente, alle comunicazioni istituzionali ufficiali tra gli enti competenti e non alla "vox populi" e che, quindi, non vi è alcun ritardo nella diffusione della notizia. Evitiamo,dunque, commenti fuori luogo, in questo momento non giovano alla causa. Ciò detto, vi informiamo che gli accertamenti sanitari e la mappatura di tutti i contatti con la persona sono in corso. La stessa è già in isolamento precauzionale da qualche giorno, come anche i familiari. Invitiamo, chiunque abbia il dubbio di essere entrato in contatto, all'autoisolamento in attesa degli esami diagnostici. Raccomandiamo alla cittadinanza l'utilizzo della mascherina, preferibilmente h24 e non solo nelle ore d'obbligo, quando si esce di casa ; di provvedere con attenzione all’igiene delle mani ; di evitare gli affollamenti sia nei luoghi pubblici sia nei luoghi privati. Invitiamo anche a evitare di creare situazioni o iniziative che possano dar luogo ad assembramenti. Sappiamo tutti quanti che sono i primi, ma determinanti accorgimenti, per contenere la diffusione del Covid-19.

L’amministrazione comunale, già da tempo, ha attivato il COC per applicare prontamente nel proprio territorio le direttive del ministero della Salute e per vagliare quotidianamente la necessità di prendere, nell’ambito delle proprie competenze, degli ulteriori provvedimenti in aggiunta – mai in contrasto – con le disposizioni governative e regionali. Detto ciò, l’amministrazione comunale continuerà a permettere agli utenti di usufruire degli spazi pubblici all'aperto solo se non si denoteranno atteggiamenti contrari alle indicazioni per il contenimento del virus. In caso contrario saranno emanate, tempestivamente, ordinanze più restrittive. Ci appelliamo alla cittadinanza affinché a prevalere, comunque, debba essere il buonsenso collettivo e un alto grado di responsabilità personale e genitoriale verso i minori. Il panico non aiuta a contenere il virus, osservare le poche, semplici misure di sicurezza si!

Grazie per la collaborazione”.

(La comunicazione è tratta dal profilo Fb della sindaca di Tonara, Flavia Loche)