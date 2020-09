Adescava donne sul web e poi le truffava: arrestato in Sardegna

E' stato intercettato a Turri, dove era ospite di una donna conosciuta in spiaggia. Su di lui da un mese circa era stato emesso un ordine di cattura

Di: Giammaria Lavena

Un ricercato malfattore straniero, accusato di plurime truffe perpetrate in nord Italia ai danni di donne che adescava e alle quali poi prometteva investimenti economici, è stato rintracciato e arrestato a Turri. Si trovava in Sardegna in vacanza ed aveva già individuato una nuova vittima.

I militari della Stazione dei carabinieri di Barumini, insieme ai colleghi di Lunamatrona, hanno quindi intercettato Soodharshan Pooneeth, 37enne originario delle isole Mauritius ma residente da tempo a Milano, sul quale da un mese circa era stato emesso un ordine di cattura da parte del Tribunale di La Spezia. L'uomo sarebbe accusato di truffe nelle quali prometteva ricavi attraverso investimenti economici fantasiosi, legati ad esempio alle corse dei cavalli, scegliendo come vittime soprattutto donne single tra i 45 e i 50 anni, che avrebbe in passato adescato tra la Lombardia e la Liguria tramite social network, per poi raggirarle ed ottenere da loro bonifici sino a sparire nel nulla.

I militari hanno scoperto che dopo aver passato alcuni giorni sulle coste del Sud Sardegna si era spostato vicino Sanluri, in un primo momento ad Ussaramanna, poi a Turri, dove era ospite di una donna conosciuta in spiaggia nei giorni scorsi. I carabinieri, andando a ritroso, hanno scoperto precedenti movimenti e prenotazioni dell'uomo in alcuni bed and breakfast del Medio Campidano, fino ad arrivare ad oggi, quando è stato scovato nell'abitazione di quella che sarebbe potuta essere l'ennesima vittima di truffe.

I militari hanno sequestrato le carte di credito che aveva nel portafoglio, e che potrebbero rivelarsi utili per completare le indagini. Una volta messo in manette, è stato condotto presso la Compagnia di Sanluri, dove è stato identificato e trasferito al carcere di Uta, nel quale resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria di La Spezia.