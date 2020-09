La bella notizia del sindaco Eugenio Lai: “Io, mia moglie e mia figlia negativi al Covid”

Il post del consigliere regionale e primo cittadino di Escolca sui social: “Sono stati giorni d’ansia per noi, ma è andato tutto bene”

Di: Alessandro Congia

“I tamponi nasofaringei a cui siamo stati sottoposti io, mia moglie e mia figlia hanno dato esito negativo, sono stati giorni d’ansia per noi, ma è andato tutto bene”.

Così il bellissimo post pubblicato sui social di Eugenio Lai, nelle vesti di sindaco di Escolca e consigliere regionale, dopo la notizia Qui potete leggere il servizio completo: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/51544/escolca-il-sindaco-in-isolamento-domiciliare-precauzionale-positiva-una-coppia-di-amici ) sull’isolamento precauzionale.

"Ringraziamo tutti coloro che ci hanno chiamato e scritto mostrandoci la propria vicinanza – scrive sempre Eugenio Lai - ora però non abbassiamo la guardia, continuiamo ad essere vigili e rispettiamo le regole che ormai conosciamo tutti: distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, lavarsi spesso le mani e contattare il medico di base in caso di sintomi o contatti con un positivo. In questo momento non risultano positivi nel Comune di Escolca. Tanto dovevo per la trasparenza che un momento del genere merita”.

(Foto tratta da Fb)