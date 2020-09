Caso Covid a Orune, il sindaco Pietro Deiana: “Supereremo anche questo”

Il primo cittadino: “Vi esorto a seguire alla lettera tutte le prescrizioni per evitare il diffondersi del virus”

Di: Alessandro Congia

“Carissimi concittadini, purtroppo anche noi a Orune abbiamo un caso positivo al Covid-19, ma abbiamo già predisposto tutte le misure del caso previste dai protocolli sanitari. Per questo – scrive il sindaco di Oruna, Pietro Deiana – vi esorto ad indossare le mascherine, a lavare spesso le mani, ad evitare assembramenti. Dobbiamo fare questo per proteggere i nostri cari ed in particolare tutte le persone maggiormente a rischio. Spero che capiate il momento difficile che stiamo attraversando ma sono certo che con la vostra collaborazione – conclude il primo cittadino, nella nota apparsa anche sul sito istituzionale - supereremo anche questo”.