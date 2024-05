Maneggia fucile, parte un colpo e muore: tragedia a Villasalto

La tragedia verso le ore 16 di oggi, indagini dei Carabinieri in corso

Di: Redazione Sardegna Live

Un ragazzo giovanissimo, che in un primo momento si pensava avesse 14 anni invece ne aveva 17, è morto a causa un colpo di fucile in pieno volto, partito mentre stava maneggiando le armi custodite in casa a Villasalto, nel sud Sardegna.

Da quanto si apprende, sarebbe partito inavvertitamente un colpo che non ha lasciato scampo all'adolescente. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i Carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando di ricostruire la tragedia, avvenuta verso le 16.

I militari saranno coadiuvati dagli specialisti del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Gli specialisti dell'Arma ora effettueranno i rilievi nella casa e sentiranno i parenti della vittima, per capire cosa è accaduto nella casa.

Si cerca soprattutto di appurare come mai il 14enne si sia messo a maneggiare il fucile e altre armi del padre. Al momento l'ipotesi più avvalorata è quella dell'incidente, del colpo partito per errore.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO ORE 19:27. Si fa largo l'ipotesi del suicidio.