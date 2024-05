Sanità malata, i comitati scendono in piazza a Nuoro e Terralba

Domani scioperano infermieri e oss al Brotzu per 48 ore

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora proteste per la situazione in cui versa la sanità territoriale sarda. Nei prossimi giorni il Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica (Ccssp) promuoverà due manifestazioni: una a Nuoro e l'altra a Terralba.

Domani, giovedì 23 maggio, alle 10, il Comitato Sos Sanità Barbagia-Mandrolisai, che rappresenta 14 comunità, organizza un sit-in davanti all'Areus di Nuoro, per protestare contro le carenze del sistema emergenza-urgenza della zona. "Non solo è stato smantellato in gran parte l'ospedale di Sorgono, riferimento per il territorio - attaccano i rappresentanti del Coordinamento dei Comitati - ma l'unica ambulanza in zona che dovrebbe essere "medicalizzata" non lo è: di fatto solo il 16,5% dei turni (10 su 60) sono coperti dalla presenza di un medico. Nei restanti turni, ovvero nell' 83,5% dei casi, è presente solo l'assistenza infermieristica. La situazione è grave, e va immediatamente affrontata".

Il 24 maggio, invece, la protesta promossa dal Ccssp si sposta a Terralba, con focus sulla medicina di base. Alle 18:30 nel teatro comunale di Terralba, è convocata un'assemblea per il diritto alla salute nel territorio: "Il tema, sempre più urgente, è quello della medicina di base - spiegano gli organizzatori dell'incontro - parliamo di una comunità di 10mila abitanti che sta perdendo l'assistenza medica di base, e lo stesso si può dire per molte aree dell'Oristanese e del centro Sardegna. Chiediamo che venga rispettato la legge 833/78, che sancisce, tra le altre cose, che ogni cittadino deve essere iscritto al Servizio sanitario nazionale e quindi avere un medico di base o un pediatra di libera scelta. Promuoviamo queste iniziative, a Nuoro e Terralba, perché rivendichiamo una sanità equa, accessibile, di qualità e soprattutto pubblica", concludono i rappresentanti del Coordimento dei comitati.

Intanto domani prende il via lo sciopero di 48 ore di infermieri e oss nelle strutture del Brotzu proclamato dal sindacato Nursing up.