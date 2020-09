Nule. Sono 9 le persone positive al virus

Il sindaco: “Crediamo fermamente nel buon senso dei nostri concittadini ed è per questo che ancora non sono state emanate misure più restrittive”

Di: Redazione Sardegna Live

“Nella giornata odierna purtroppo è da registrare, sempre in maniera ufficiosa e per le vie brevi, la comunicazione dell'istituto di igiene pubblica del servizio di prevenzione dell' ATS Sardegna di Sassari, un ulteriore positività al Covid-19 ma c'è anche da annoverare una negatività al Covid-19. Ricapitolando ad ora la situazione epidemiologica a Nule è la seguente: Positivi: n. 9, Negativi: n. 6”.

Lo comunica il sindaco Antonio Giuseppe Mellino.

“Le persone positive al tampone, da me sentite, stanno tutte bene e sono isolate anche dai familiari – sottolinea il primo cittadino -, pertanto evitiamo una sconsiderata caccia al congiunto e soprattutto calma e sangue freddo che tutto si risolverà per il meglio”.

“Nel frattempo – spiega Mellino -, come concordato con le forze dell'ordine ci sarà un maggiore controllo per quanto riguarda il rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale. Crediamo fermamente nel buon senso dei nostri concittadini ed è per questo che ancora non sono state emanate misure più restrittive, pertanto ognuno faccia il proprio dovere e fra pochi giorni sarà solo un brutto ricordo".