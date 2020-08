Luras, mascherina obbligatoria su tutto il territorio comunale

Dopo i sindaci di Macomer, Orgosolo e Silanus, la collega di Luras pubblica la nuova ordinanza anti-Covid

Di: Giammaria Lavena, foto Wikipedia

La sindaca di Luras, Maria Giuseppina Careddu, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un comunicato, annunciando la reintroduzione della mascherina obbligatoria in tutto il territorio comunale.

"Sto adottando l'ordinanza di uso mascherina obbligatorio nel territorio comunale - si legge -, motivata dal fatto che: molti dei nostri concittadini lavorano ancora in costa nei luoghi di maggiore contagio e poi fanno rientro in paese; diverse persone di rientro da Paesi esteri non hanno obbligo di quarantena".

"Tutti i casi positivi sono lavoratori in strutture della costa - prosegue -, sono in isolamento domiciliare e stanno mediamente bene. Informo che tutte le persone venute in contatto sono anch'esse in quarantena; invito a riflettere sulla non necessità di aggiungere sale alle ferite, a inseguire gli “ untori” presunti, poiché tutti potenzialmente potremmo esserlo".

"Affermo che sono in stretto contatto con l'ufficio di Igiene Pubblica e non vi è motivo di allarme ingiustificato - conclude Careddu -. Confido invece che vengano osservare le regole: mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani e divieto di assembramento".