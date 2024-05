Gazzelle: Ferragosto a Olbia e arriva il nuovo singolo

Il 24 maggio esce il nuovo singolo di Gazzelle dal titolo "Mezzo secondo"

Di: Redazione Sardegna Live

Il 24 maggio esce il nuovo singolo di Gazzelle dal titolo Mezzo secondo (Maciste Dischi/ Warner Music Italy). I fan hanno potuto ascoltare un'anteprima del brano all'Arena di Verona, il 16 maggio. Mezzo secondo è prodotto da Federico Nardelli, che accompagna ormai da anni l'artista nella creazione delle sue canzoni che scaldano il cuore.

Gazzelle torna con un brano d'amore senza tempo e in questa canzone il cantautorato e l'estate si incontrano in un mix perfetto. All'Arena Gazzelle ha svelato anche due speciali eventi per l'estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo stadio San Siro di Milano.

Prima degli appuntamenti del 2025, l'artista porterà quest'estate le sue canzoni in giro per i principali festival. Queste le date: 4 luglio Padova, 13 luglio Catania, 20 luglio Francavilla al Mare (CH), 26 luglio Lucca, 7 agosto Gallipoli (LE), 9 agosto Baia Domizia (CE), 10 agosto Diamante (CS), 15 agosto Olbia.