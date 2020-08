A Macomer, Silanus e Orgosolo obbligo delle mascherine h24

I sindaci dell'Isola corrono ai ripari per rallentare la pandemia

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo Sassari, anche Macomer, Silanus e Orgosolo entrano nel novero dei paesi sardi in cui è obbligatorio indossare la mascherina nel corso delle 24 ore.

Il sindaco di Macomer, Antonio Succu, ha annunciato la pubblicazione di una ordinanza con la quale da oggi e fino al 10 settembre sarà obbligatorio su tutto il territorio comunale l'uso delle mascherine h24 anche all'aperto, negli spazi relativi a luoghi e locali aperti al pubblico e in piazze, slarghi, vie e parchi cittadini dove sia più facile la presenza di assembramenti.

La medesima ordinanza riguarda la cittadinanza di Silanus. "In tutte le ore della giornata . spiega il primo cittadino Gian Pietro Arca - è fatto obbligo sull'intero territorio comunale l'uso di mascherine protettive delle vie respiratorie in tutti i locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici come piazze, slarghi, vie, parchi, eccettera. Con l'ordinanza si sospendono anche tutte le manifestazioni culturali sia al chiuso che all'aperto fino al 16 settembre". 



A Orgosolo l'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio invece fino al 13 settembre. Il sindaco Dionigi Deledda ha annunciato: "Sentita l'Ats, la Prefettura di Nuoro e alcuni medici di base, e considerato l'incremento dei casi positivi nel territorio comunale, si rende necessario adottare misure più restrittive al fine di contenere la diffusione del Covid 19. Per questo motivo adottiamo un'ordinanza con ulteriori misure urgenti per la tutela della salute pubblica: l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'aperto h 24 sino al 13 settembre".