Ancora contagi da coronavirus: un positivo a Buddusò

E' l'ennesimo caso nel Monteacuto

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di coronavirus nel Montecuto, dove un cittadino di Buddusò è risultato positivo. A darne notizia è il sindaco del paese, Giovanni Antonio Satta. "Vi comunico che, nonostante i ritardi comunicativi di ATS, dovuti alla gran mole di lavoro determinata dal diffondersi dell'epidemia, sono stato informato per le vie brevi dal servizio igiene pubblica che, nel nostro Comune, un cittadino è risultato positivo al COVID-19".

"Non vi è la necessità di allarmarsi poiché la persona è già in carico al servizio sanitario, si trova in isolamento e sta bene", prosegue il primo cittadino.