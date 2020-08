Semina il panico armato di coltello, i Carabinieri lo arrestano

L’episodio è accaduto nella notte, nel centro abitato gesturese: il 56enne è finito in manette

Di: Alessandro Congia

Panico a Gesturi, dove un 56enne del posto girava armato di coltello a serramanico, lungo 20 centimetri, in stato di alterazione psicofisica, aggredendo verbalmente le persone. L’allarme è stato lanciato al 112: immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno dovuto faticare non poco per immobilizzare l’uomo e disarmarlo. Una volta ammanettato, è stato dichiarato in stato di arresto.

Questa mattina, è stato celebrato il processo col rito della direttissima in Tribunale: il 56enne (dopo la convalida dell’arresto), è stato condannato all'obbligo di firma ogni giorno nella caserma dei Carabinieri di Gesturi, mentre il legale dell’indagato ha chiesto il rito abbreviato e l'udienza è stata aggiornata al prossimo 10 settembre 2020.