Coronavirus. Un altro caso di positività a Pattada, due a Oschiri

Nuovi casi di positività anche nei Comuni di Pattada e Oschiri. Le parole dei rispettivi sindaci

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro caso di positività è stato accertato in queste ore nel Comune di Pattada. A dare conferma, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Angelo Sini. "Mi segnalano un altro caso di positività in paese - scrive Sini -. La persona, in isolamento volontario da alcuni giorni, oggi ha avuto conferma dall'Ats della positività. Le persone entrate in contatto sono già state avvisate e l’Ats sta procedendo ai tamponi. Vi prego di seguire attentamente le norme vigenti".

Due invece i nuovi casi a Oschiri. Dopo il vociferare dei giorni scorsi su alcuni contagi nel paese, il sindaco Piero Sircana ha voluto fare chiarezza sulla reale situazione, tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook. "Nei giorni scorsi si sono susseguite a Oschiri notizie riguardo la presenza in paese di persone risultate positive al Coronavirus - spiega il primo cittadino - creando notevole apprensione tra la popolazione. Premesso che l’unico soggetto deputato a fornire comunicazioni ufficiali è l'Ats, la quale informa il sindaco in qualità di responsabile della sanità locale che a sua volta porta a conoscenza la popolazione, ritengo di fare chiarezza sulla attuale situazione visto l’allungarsi dei tempi di comunicazione da parte del servizio di igiene pubblica".

"Oggi, presso l’Ufficio del Sindaco - prosegue -, si è riunito il COC (Centro Operativo Comunale), il quale ha preso atto che i familiari di n. 2 nostri concittadini hanno comunicato l’accertamento di positività al coronavirus dei loro congiunti. Le due persone risultano asintomatiche e sono in isolamento presso la propria abitazione. Al momento l’Ats non ha ancora trasmesso nessun comunicato al Comune. Formulo, a nome mio e di tutta la comunità oschirese, i migliori auguri di pronta guarigione alle persone interessate. L'Ats ha il compito di verificare i contatti avuti dalle persone positive e disporre come questi devono comportarsi - conclude -. Pur capendo le grosse difficoltà in cui si opera soprattutto nel nord Sardegna e in Gallura in particolare, una sollecitazione di richiesta di notizie è stata inviata dal Comune all'Ats".