Covid anche a Lula, l’annuncio del sindaco Mario Calia: “Il paziente si trova in ospedale”

L’annuncio del primo cittadino: “Continuate sempre e comunque a rispettare scrupolosamente le prescrizioni per evitare la diffusione del virus”

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini, vi comunico che è stato accertato un caso positivo di contagio da Covid-19 all'interno del territorio del Comune di Lula. Si tratta di un caso positivo asintomatico, la persona è già stata presa in carico dal servizio sanitario e si trova ricoverata in ospedale. Vi garantisco la costante attenzione e informazione sulla evoluzione della situazione e il continuo raccordo con le autorità sanitarie competenti. Come previsto dal protocollo di gestione dell'emergenza Covid-19, tramite il servizio di igiene pubblica, si sta provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti tenuti dal soggetto risultato positivo. Una volta individuati i soggetti, gli organi competenti disporranno la quarantena o l'isolamento fiduciario delle persone coinvolte. A tal proposito voglio tranquillizzarvi e invitarvi a rispettare le norme sul distanziamento sociale, evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina e provvedere all'igienizzazione delle mani. Vi ringrazio tutti per la collaborazione”.

E’ il sindaco di Lula, Mario Calia, attraverso un comunicato ufficiale (apparso anche sulla fan page di faceboook del municipio), ad informare la cittadinanza sul caso di positività al virus: Calia raccomanda ai suoi concittadini la massima e scrupolosa attenzione con le regole ormai abbastanza note per evitare il diffondersi del Covid.