Covid, c’è un caso di contagio al virus, il sindaco Giovanni Santo Porcu: “Il panico non serve”

Il primo cittadino di Galtellì: “Invito tutti alla massima prudenza e al rispetto delle semplici regole che già conosciamo”

Di: Alessandro Congia

“Purtroppo è successo, poco fa ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte di Ats di un caso di positività al Covid in paese. Il soggetto risulta asintomatico, ed è da alcuni giorni in quarantena nel proprio domicilio, insieme ai familiari. Sono in stretto contatto con il concittadino, sta bene anche se preoccupato per la famiglia. Resto a sua disposizione e dei familiari per ogni aiuto che possano necessitare; essere positivo al Covid non è una colpa, può capitare a tutti e se abbiamo una persona a noi vicina sospetta o positiva al Covid-19, dobbiamo mantenere la calma, anche se questa situazione ci provoca disagio. Il panico non serve, né il pettegolezzo. Il Servizio di Igiene Pubblica ha provveduto a circoscrivere il caso, ad attivare i protocolli, provvedendo con i tamponi verso le persone segnalate e venute a contatto con il cittadino risultato positivo. Invito alla massima prudenza e al rispetto delle semplici regole che già conosciamo, usiamo la mascherina in ambienti affollati e dentro le attività pubbliche, laviamoci spesso le mani, quando possibile evitiamo gli assembramenti. Come sempre vi terrò aggiornato sull'evolversi della situazione”.

Così il sindaco della comunità di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, il quale avvisa attraverso i social (Facebook), i cittadini per continuare a mettere in pratica le più semplici e fondamentali norme di comportamento per evitare la diffusione del tremendo virus.