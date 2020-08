Nubifragio nel cagliaritano, centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio la situazione meteo è destinata a migliorare: ecco gli interventi delle squadre del 115

Di: Alessandro Congia

Maltempo nel Sud Sardegna, centinaia le chiamate al centralino del 115 di viale Marconi. Dalle prime ore del mattino di oggi, lunedì 31 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando, sono stati impegnati per diversi interventi a causa del maltempo che ha colpito la provincia, raffiche di vento e pioggia hanno provocato danni a Cagliari città e nell'hinterland cagliaritano.

La sala operativa 115 del Comando ha coordinato gli interventi dando priorità sull'invio delle squadre di pronto intervento in base alle urgente in atto. Intorno alle 9 una squadra del 115 è intervenuta sulla strada statale 195 per la caduta di un albero che occupava la carreggiata, gli operatori del 115 hanno provveduto al taglio e alla messa in sicurezza, un altro grosso albero è caduto all'interno dell'ospedale sopra un'autovettura in sosta, sul posto è intervenuta la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede portuale,

altri interventi per allagamenti, infiltrazioni d'acqua svolti dalle squadre nel centro abitato della città di Cagliari e nell'hinterland. Intorno alle 10 si è verificato il crollo di un chiosco nella spiaggia del litorale della località di Baccu Mandara territorio del comune di Maracalagonis, dove i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e dell'area e al recupero di alcuni beni all'interno, altre richieste sono pervenute alla sala operativa per sopralluoghi, tettoie pericolanti e messe in sicurezza nel litorale della costa cagliaritana,

Interventi anche nel comune di Quartu Sant'Elena per il crollo di cornicioni di un muro e per la messa in sicurezza di alberi, altri interventi sono stati svolti dalla squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carbonia per allagamenti in territorio di Sant'Antioco. Al momento non risulta ci siano persone coinvolte.