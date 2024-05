Lotta contro gli incendi in Sardegna: 36 nuovi pickup per l'Agenzia Forestas

Si parte dagli autoparchi di Sassari e Tempio ed entro questa settimana tutti i servizi territoriali Forestas riceveranno il primo "upgrade" della flotta

Di: Redazione Sardegna Live

Nuove risorse subito in campo per la campagna antincendio 2024: da ieri è in consegna al personale dell'Agenzia Forestas che sarà operativo nei territori sardi la prima fornitura di 36 nuovi pickup Ford Ranger (su un totale di 179 acquistati nei mesi scorsi) secondo un calendario organizzato in tre giorni.

Si parte dagli autoparchi di Sassari e Tempio ed entro questa settimana tutti i servizi territoriali Forestas riceveranno il primo "upgrade" della flotta da mettere in campo già da subito per i primi interventi.

L'assegnazione dei mezzi nell'autoparco Forestas di Bagantinus (Decimomannu) avviene sotto la supervisione ed il coordinamento dell'assessora regionale alla Difesa dell'ambiente Rosanna Laconi ed il direttore generale dell'Agenzia Antonio Casula, accompagnato dai responsabili del Servizio Autoparco, Protezione Civile e Antincendio di Forestas, che hanno gestito la complessa fornitura.

Nelle prossime settimane verrà inoltre consegnata la seconda fornitura del primo lotto, altri 36 pickup attrezzati con moduli AIB e Protezione Civile, autobotti da 450 litri e pompe con dotazioni indispensabili per lo spegnimento degli incendi boschivi, e così oltre 70 automezzi saranno operativi prima del clou della campagna antincendio dell'estate 2024 che si preannuncia complessa e impegnativa, a causa del caldo e dalla siccità degli ultimi mesi.

Gli altri automezzi acquistati (6 Mercedes Unimog - autobotti pesanti) sono in arrivo.