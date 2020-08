La città è letteralmente sott’acqua, violento temporale crea allagamenti a Pirri e a Castello. VIDEO

Guardate i video girati in città: basta appena mezz’ora di pioggia e come di consueto le strade diventano enormi piscine

Di: Alessandro Congia

E’ proprio il caso di dirlo, basta una mezzora di violento temporale, (abbattutosi questa mattina nel Cagliaritano) e la città si ritrova a mollo: come accade sempre e da tanti anni ormai tra Pirri (è il caso di via Santa Maria Chiara e piazza Italia) oppure nei pressi della rotonda dell’EuroSpin, zona Brotzu (adiacente le torri di Monreale). Al Bastione di Saint Remy, a Castello, l'acqua scorre invece come fosse un ruscello.

Nei due video che seguono, ecco la situazione: inutile dire che sono state decine le chiamate al centralino del 115 – Vigili del Fuoco, per allagamenti di scantinati e abitazioni. La situazione dovrebbe però migliorare nel pomeriggio: intanto, come nei precedenti servizi, i parchi comunali sono stati chiusi temporaneamente per ragioni di sicurezza. (Nella foto di apertura del servizio, viale Diaz a Cagliari)

VIDEO 1 (di Francesco Mura Corona) al Bastione

VIDEO 2 (di Gabriele Enardu) a Pirri