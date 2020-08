Covid, due casi a Oliena. Il sindaco: “Sono asintomatici e stanno bene”

“Come possiamo vedere, e come detto più volte, l’emergenza non è assolutamente terminata”

Di: Redazione Sardegna Live

“È appena arrivata la comunicazione da parte dell’ATS su 2 casi di positività al COVID-19 nel comune di Oliena. Lo stato di salute dei nostri compaesani è sotto controllo, sono asintomatici e stanno bene, sono comunque già state messe in atto tutte le misure di isolamento sociale previste dai protocolli di sicurezza”.

È quanto fa sapere il sindaco di Oliena Sebastiano Antioco Congiu.

“Come possiamo vedere, e come detto più volte, l’emergenza non è assolutamente terminata - sottolinea il primo cittadino -. Invitiamo ancora una volta la comunità a prestare la massima attenzione nel rispetto delle prescrizioni e delle principali regole che ormai dovrebbero essere chiare per tutti".