Coronavirus. Due casi a Fonni. Famiglie e contatti già isolati

Daniela Falconi: "Domani il numero inizi a cambiare. In corso diverse sorveglianze e tamponi. Preoccupazione, ma niente panico"

Di: Redazione Sardegna Live

“Anche a Fonni oggi è arrivata l’ufficialità di due casi di positività. Le famiglie e tutti i contatti sono già isolati e i controlli sono in corso. Stanno tutti bene e a loro il mio più affettuoso pensiero”.

Così la sindaca di Fonni Daniela Falconi che comunica inoltre: “Sono in corso diverse sorveglianze e tamponi su soggetti entrati a contatto con positivi sparsi su e giù per l’Isola. Potrebbe essere che entro domani il numero inizi a cambiare. Quindi, preoccupazione ma no panic”.

La prima cittadina in un lungo post su Facebook sottolinea: “Voglio arrivare a dire che non è la caccia alle streghe che serve oggi, ma un comportamento semplicemente più responsabile rispetto a quel che abbiamo tenuto fino ad ora. Avete presente quando da bambini ci dicevano ‘se stai male guai a te se vai da nonna?’. Ecco, così. Senza bisogno di aggiungere troppo altro. Poi ognuno declini la frase saggia come vuole. Se ci dicono di usare la mascherina, usiamo la mascherina. Se ci dicono di igienizzare continuamente le mani, igienizziamo le mani. Se ci dicono che gli assembramenti sono vietati, non assembriamoci”.

“Dobbiamo imparare a conviverci con questa roba – scrive ancora la sindaca -, capire che possiamo essere tutti positivi senza avere sintomi e star bene ma potremmo, se non stiamo attenti, far male a qualcuno. Dobbiamo conviverci sapendo che possiamo fare ‘quasi’ tutto ma stando attenti. Conviverci pensando che dobbiamo tornare a scuola. Conviverci significa semplicemente che dobbiamo rispettare un po’ meglio le regole. Ovunque. Senza panico. Come facevamo da piccoli quando non andavamo da nonna se avevamo mal di gola”.