Ittiri, nuova sede per l’Avis: un altro passo avanti verso la solidarietà

Ieri l’inaugurazione, la presidente Nicoletta Manca: “Grazie anche ad alcuni volontari che hanno lavorato con passione”

Di: Alessandra Leo - Foto di Matteo Salaris

Si è svolta ieri, domenica 19 maggio, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede Avis per la sezione di Ittiri.

In un clima di festa e allegria, con tanto di squisitezze da gustare in compagnia, è stato finalmente inaugurato un altro luogo destinato alla solidarietà, alla convivialità e all’amore verso il prossimo.

“Si tratta di alcuni locali di proprietà del Comune adiacenti alla scuola elementare in via Turati che in passato ospitavano un ufficio di collocamento – spiega con emozione ai microfoni di Sardegna Live la presidente della sezione Avis di Ittiri, Nicoletta Manca – Abbiamo così realizzato una parte dedicata agli uffici e un’altra dedicata alla raccolta che rispetta tutti i requisiti richiesti per l’accreditamento, anche per quanto riguarda i disabili, che ci auguriamo si svolga a breve”.

Un traguardo speciale per i soci donatori e per la presidente che si sono prodigati per cercare una sede adatta in modo da soddisfare le esigenze di chiunque voglia recarsi a compiere questo gesto così importante.

“Grazie al Comune di Ittiri, alla Fondazione Sardegna e soprattutto ad alcuni dei nostri volontari, che hanno collaborato lavorando con passione giorno e notte nella nuova sede, che ospiterà all’esterno la nostra ambulanza e il nostro pulmino”.

Presenti all’inaugurazione tutti i donatori, il parroco Gerolamo De Rosa, il sindaco di Ittiri, Antonio Sau, il presidente dell’Avis Regionale, Vincenzo Dore, e il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori.

Un nuovo passo verso la solidarietà in Sardegna, dove l’emergenza provocata dalla carenza di sangue continua purtroppo a costituire un grave problema, che le sezioni Avis cercano costantemente e quotidianamente di arginare organizzando eventi e giornate a tema, coinvolgendo persone di tutte le età, soprattutto i giovani, che rappresentano il futuro.